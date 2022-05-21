تحذيرات من عاصفة غبارية مرتقبة تجتاح العراق في هذا الموعد

2022/05/21 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المقرر ان تجتاح موجة غبارية فجر الاثنين المقبل، الأجواء العراقية، حيث ستبدأ بالتشكل داخل الاراضي السورية مساء يوم غد.وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في إيضاح تابعته ايرث نيوز، اليوم السبت، إنه “من المتوقع أن تتشكل عاصفة غبارية عند الأراضي السورية مساء غد الأحد نتيجة لتقدم كتلة هوائية باردة تصطدم بكتلة هوائية […]

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