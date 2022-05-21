مظفر النواب وداعا - نجيب الخنيزي

2022/05/21 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي في غضون اقل من شهر ، وبعد أسابيع من غياب الوطني و الشاعر الكبير علي الدميني ، فقد الشعر العراقي و العربي يوم الجمعة 20 من شهر مايو الجاري أحد أبرز رموزه المعاصرة مظفر النواب ، بعد معاناة طويلة مع المرض وذلك عن عمر ناهز 88 عاما .



يعد مظفر النواب احد أشهر الشعراء العراقيين والعرب المعاصرين ، وجسد بحق من خلال حياته ونضاله وشعره وتضحياته مفهوم المثقف العضوي وفقا ......





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