تحديا لطالبان.. مذيعات افغانيات يكشفن وجوههن على الهواء

2022/05/21 | 19:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت هذه القرارات بكثير من الصحافيّات الأفغانيّات لمغادرة البلاد.

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