اندلاع حريقين في معمل سكر وبستان بمحافظتين

2022/05/21 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريقين في معمل سكر وبستان بمحافظتين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "حريقا كبيرا اندلع في بستان بمنطقة البدرية بمحافظة واسط، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق ومنع انتشار النيران الى المزارع القريبة"، مؤكدا تن "سبب الحريق وفق التحقيقات الأولية هو تماس كهربائي".

وأضاف المصدر ان "حريقا آخر اندلع في معمل سكر الاتحاد بناحية الشوملي جنوبي الحلة بسبب تماس كهربائي أدى إلى أضرار مادية كبيرة وإصابة خمسة من عمال المعمل باختناق"، موضحا ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق ونقل العمال المصابين الى المستشفى".

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