2022/05/21 | 19:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D6PUw83Pde8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سخط يطوق "البطاقة الدولية" | شكاوى من صعوبة إجراءات الحصول على بطاقة اللقاح الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سخط يطوق "البطاقة الدولية" | شكاوى من صعوبة إجراءات الحصول على بطاقة اللقاح الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).