رئيس هيئة الحشد يؤكد من كربلاء أهمية الجهوزية لحفظ الأمن والاستقرار

2022/05/21 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واععقد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، اجتماعاً في قيادة عمليات الفرات الأوسط بمحافظة كربلاء المقدسة.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصل اليوم السبت، إلى محافظة كربلاء المقدسة على رأس وفد من الهيئة".وأضاف البيان، أن "الفياض، عقد خلال الزيارة اجتماعاً ضم آمري الألوية والأفواج والصنوف في قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي".وتابع: "وقد جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية في قواطع المسؤولية والتأكيد الدائم على الجهوزية العالية والمحافظة على الأمن والاستقرار".ولفت إلى أنه "جرى الوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي والإسراع بتلبيتها".

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