واشنطن تشارك بغداد التعازي برحيل النواب

2022/05/21 | 20:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

قدمت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، تعازيها بوفاة الشاعر الكبير مظفر النواب.

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “تقدّم تعازيها في وفاة الشاعر العراقي البارز مظفر النواب”.



وأضافت، أن “شعر النواب أعطى صوتاً لتطلعات عدد لا يحصى من العراقيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.



مؤكدة أنه “سوف يعيش إرثه في شعره”.



وأشارت الى أننا “نشارك الشعب العراقي في حداد وفاته، ودعواتنا لأهله وأحبابه بالصبر على فراق الفقيد”.

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