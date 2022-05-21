النائبة سروة عبد الواحد توجّه انتقاداً للأحداث التي رافقت تشييع الراحل مظفر النواب

2022/05/21 | 20:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إنتقدت عضو البرلمان سروة عبد الواحد، اليوم السبت، الأحداث التي رافقت مراسم تشييع جثمان الشاعر العراقي مظفر النواب في العاصمة بغداد.

وقالت عبد الواحد في تدوينة اطلعت عليها (واخ) اليوم السبت 21/5/2022، إن “الهتافات التي رافقت تشييع جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، أعتقد القصد منها ضرب كل مناسبة توحّد الشعب”.



مضيفة أن “الجميع من دهوك إلى البصرة متفق على حب واحترام الراحل النوّاب، فلماذا ظهرت هذه الهتافات في التوقيت الخطأ؟”.



واختتمت تدوينتها بالقول “مودّع بالله”.

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