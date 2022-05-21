تربية النجف.. مدرسة جديدة بإسم الراحل مظفر النوّاب

2022/05/21 | 20:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت مديرية تربية محافظة النجف، اليوم السبت، تسمية إحدى مدارسها الجديدة بإسم الشاعر الراحل مظفر النواب.

وذكر بيان للتربية، تلقت (واخ) نسخة منه، أنها “أعلنت عزمها تسمية إحدى مدارسها الجديدة، قيد التسليم، بإسم الشاعر الكبير الراحل مظفر النواب، تخليداً لمسيرته المعطاء”.

وقال المدير العام لتربية محافظة النجف مردان البديري: يجب أن يبقى اسم شاعرنا الكبير متزامناً مع الأجيال.



واضاف “لذلك أوعزنا الى قسم التخطيط في مديريتنا بتسمية إحدى المدارس الجديدة بإسم الشاعر”.

يشار إلى أن الشاعر مظفر عبد المجيد النوّاب، هو أحد الشعراء المعاصرين، ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق في الحقبة السابقة، وعاش بعدها في عواصم عدّة، منها بيروت ودمشق ومدن أوربية أخرى.



ووصف بأنه أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث”.

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