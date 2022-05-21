لا نكشف كل شيء للإعلام.. الإطار التنسيقي يفجرها: الانسداد السياسي بالعراق متجه للحل! - عاجل

2022/05/21 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى القيادي في تحالف الفتح النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، اليوم الجمعة، ان حلحلة الانسداد السياسي قائم وهناك حوارات لانكشفها إعلاميا.

وقال الصالحي لـ(بغداد اليوم)، إن "تأخير تشكيل الحكومة اثر بالمواطن سيما مع عدم وصول الموازنة كون حكومة تصريف الأعمال لاتستطيع إرسال الموازنة وعليه تأثرت كثير من القطاعات لعدم تمريرها وبتالي خطوة الموازنة وتشريعها يجب ان تسبقها خطوة تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وعليه فأن المساعي موجودة لهذا الأمر".

وأضاف ان "حوارات انهاء الانسداد السياسي قائمة وهناك خطوات في الحوار لايمكن البوح بها للإعلام بالوقت الحالي لكن المسائل تتجه نحو الحل".

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