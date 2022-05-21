الكعبي: قانون الامن الغذائي سيتضمن اضافة مبلغ 500 مليار دينار لخدمة بغداد ومدينة الصدر بشكل خاص

2022/05/21 | 20:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، ان في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، سيتضمن ولاول مرة منذ ١٨ عاما تخصيصات اضافية لامانة بغداد.واوضح في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “مبلغ 500 مليار دينار ستخصص فقط لخدمة واعمار العاصمة بغداد ، ومدينة الصدر بشكل خاص”.واشار ان […]

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