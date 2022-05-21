2022/05/21 | 20:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S6-CrcGZtGc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف.. تشييع رسمي ومهيب لجثمان الشاعر مظفر النواب بفعاليات سياسية وشعبية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف.. تشييع رسمي ومهيب لجثمان الشاعر مظفر النواب بفعاليات سياسية وشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).