آلاف الأتراك في مسيرة ضخمة احتجاجا على إدانة سياسية معارضة

2022/05/21 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع آلاف المعارضين للسلطة في تركيا في مسيرة في إسطنبول، السبت، للاحتجاج على إدانة السياسي المعارض التركي البارز، كانان كفتانجي أوغلو بتهمة إهانة الرئيس والدولة.

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