2022/05/21 | 20:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضربات الجوية الروسية بأنها “الشر المطلق” و“الغباء المطلق” بعد تدمير مركز ثقافي في قصف صاروخي أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل في مدينة لازوفا بأوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة قصف مركز ثقافي أوكراني.. ولقطات مباشرة لقتال شرس بالسلاح) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة قصف مركز ثقافي أوكراني.. ولقطات مباشرة لقتال شرس بالسلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).