الحكيم يطلق تحذيراً ويؤكد: سبب جوهري وراء الأزمة الراهنة

2022/05/21 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ديوان بغداد للنخب السياسية والإجتماعية، وقفنا عند رحيل الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب( رحمه الله) حيث أشدنا بتاريخه ومواقفه.🔹قلنا بعد أن استمعنا لمداخلات الحضور القيمة إن النظام السياسي البرلماني وجد ليلحظ تنوع المجتمع العراقي وتمثيل مكوناته وكان خيارا أمثل لمجتمع خرج من تلك الدكتاتورية المقيتة، وعلينا أن نقبل بتبعات النظام البرلماني السلبية والإيجابية.[…]

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