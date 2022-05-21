لا صيانة ولا ثقوب.. شركة تكشف عن إطارات سيارات غير هوائية

2022/05/21 | 20:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الشركة إلى مزايا الإطارات الخالية من الهواء.

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