العصائب: التحكيم الدولي بين بغداد وإقليم كردستان سابقة خطيرة

2022/05/21 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخل مجلس الأمن بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان سابقة خطيرة وخرق لكل القوانين وارسال مبعوث اممي للتفاوض بين بغدادواربيل يعني تحكيما دوليا لا يصح ان يكون الا بين دول مستقلة عن بعضها وهذا يعني تدويل الخلافات وفتح باب التدخلات وفقدان الدولة العراقية وحدتها واستقلالها .محمود الربيعي / عصائب

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