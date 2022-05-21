2022/05/21 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض يعلن قرب صدور توجيه جديد بشأن قيادات عمليات الحشد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض يعلن قرب صدور توجيه جديد بشأن قيادات عمليات الحشد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض يعلن قرب صدور توجيه جديد بشأن قيادات عمليات الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).