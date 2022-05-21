الإطاحة بالإرهابي ابو وسام شرق الانبار

2022/05/21 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تمكن عناصرها من الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي شرق الأنبار.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من استخبارات اللواء 27 بالحشد الشعبي تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي شرق محافظة الأنبار".

وأضاف ان "ذلك جاء خلال كمين نوعي وفقا لمعلومات دقيقة، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على الداعشي الإرهابي المدعو (مصطفى عدنان مطر صالح العبيدي) المكنى بـ(أبو وسام) في منطقة البو خليفة الواقعة بقضاء الكرمة شرق الانبار"، موضحا انه "جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المعتقل".

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