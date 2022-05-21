2022/05/21 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعلات عرض التسوية بين سعد الجبري ومحمد بن سلمان، وإطاحة العمال بحكم المحافظين في انتخابات أستراليا، و3 أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، وتفاعل واسع على ارتفاع سعر الروبل لمستوى قياسي أمام الدولار، وصولا إلى تصريحات جديدة لمحمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد ومنافسة مانشستر سيتي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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