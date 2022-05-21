المالية النيابية: 500 مليار دينار لإعمار بغداد ومدينة الصدر على وجه الخصوص

2022/05/21 | 21:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن مشروع قانون الأمن الغذائي سيتضمن إضافة مبلغ 500 مليار دينار لخدمة بغداد ومدينة الصدر على وجه الخصوص.

وقال رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيتضمن وللمرة الأولى منذ 18 عاماً تخصيصات إضافية لأمانة بغداد، وإن 500 مليار دينار ستخصص فقط لخدمة وإعمار العاصمة بغداد، ومدينة الصدر بشكل خاص”.

وأشار الكعبي الى أن “اللجنة المالية ستعقد عدداً من الإجتماعات الأسبوع الجاري لإنجاز بنود مقترح قانون الأمن الغذائي، للإسراع في القراءة الثانية له والتصويت عليه خلال وقت قريب”.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدّمت، الأربعاء 18 آيار الجاري، هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلاً للمشروع الذي تقدّمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد 15 آيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بناء على دعوى أقامها النائب باسم خشان.



فيما بيّنت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها إرسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

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