ما هي عقوبة زواج المثليين في القانون العراقي؟ قانوني يجيب

2022/05/21 | 21:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١.بسم الله الرحمن الرحيم..ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن عذاب الله شديد…….وكانت عقوبة اللواطة في صدر الإسلام هي أما الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس ..٢.في قانون العقوبات العراقي عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم .كذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة .بالحبس ….كذلك […]

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