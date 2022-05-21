الحزب الشيوعي الفلسطيني ينعى الشاعر العربي والأممي الكبير مظفر النواب - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/05/21 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني الحزب الشيوعي الفلسطيني، ينعى الشاعر الاممي والشيوعي الكبير "مظفر النواب"، شاعر المظلمومين والمقهورين، الذي عبر بشعره عن تطلعاتهم وأحلامهم في مستقبل مشرق وغدٍ أفضل، رحل شاعرنا الكبير الذي هدم جدران الصمت وهزم الخوف، وانطلق صوته يصدح في كل العالم مدافع عن المقهورين ويصفع كل الطغاة والعملاء في عالمنا العربي، الذي يعاني للاسف من ويلات الحروب والجوع والفقر واستغلال الانسان أبشع استغلال، فأشعار الراحل ......





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