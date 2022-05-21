2022/05/21 | 21:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعادت الهيئة العامة للكمارك العراقية، اليوم السبت، ارسالية طماطة غير صالحة للاستهلاك البشري عبر مركز كمرك المنذرية الحدودي.وذكر بيان للهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز انها “قامت باعادة اصدار الأرسالية الى الجانب الايراني كونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك وتمت العملية بعد تشكيل لجنة مختصة لهذا الغرض بمشاركة الجهات الساندة و تحت […]

ظهرت المقالة اعادة اصدار ارسالية “طماطم” غير صالحة للاستهلاك في كمرك المنذرية الحدودي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار ارسالية “طماطم” غير صالحة للاستهلاك في كمرك المنذرية الحدودي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار ارسالية “طماطم” غير صالحة للاستهلاك في كمرك المنذرية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).