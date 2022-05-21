القبض على إرهابي بعد إحباط هروبه غربي نينوى

2022/05/21 | 21:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القاء القبض على أحد الإرهابيين بعد إحباط هروبه خلال مداهمة منزله غربي نينوى.وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية جريئة تميزت بردة الفعل السريعة نفذت استناداً الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 والتي اكدت تواجد احد الارهابيين في منزله بناحية تل عبطة غربي نينوى، وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 21 وقوة من الفوج، تمت محاصرة منزل الإرهابي الذي حاول الهرب وتمكنت من القاء القبض عليه".وأضاف البيان، أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب"، مؤكداً أنه "تم تسليمه لجهة الطلب اصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه".

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