جدري القرود يصل الشرق الأوسط.. ما هي أعراض المرض؟

2022/05/21 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد حالات الإصابة بجدري القرود حول العالم ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس، في وقت لا تزال فيه دول عديدة التعافي من آثار جائحة كورونا.

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