2022/05/21 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة عمليات #ديالى ومن خلال قيادة فرقة المشاة الاولى وقيادة شرطة ديالى بتنفيذ واجباً للبحث والتفتيش في قرى والبساتين التابعة الى ناحية ابو صيدا، تأتي هذه العملية لالقاء القبض على المطلوبين وفرض الأمن والاستقرار.الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول

ظهرت المقالة لملاحقة المطلوبين..



تنفيذ عملية أمنية في بساتين ابي صيدا بديالى أولاً على ايرث نيوز.

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