المندوب الروسي يؤكد عدم منع أوكرانيا من تصدير الحبوب

2022/05/21 | 21:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… رد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على مزاعم كييف بشأن إغلاق روسيا الموانئ لتصدير المواد الغذائية والحبوب.وقال بوليانسكي ردا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الذي ادعى أن روسيا كانت تغلق الموانئ لتصدير المواد الغذائية: “كييف تقدم الحبوب مقابل تزويدها بالأسلحة من الغرب”.وأضاف بوليانسكي: “لقد تم الوصول […]

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