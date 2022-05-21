اختناق 4 اشخاص جراء انبعاث غاز الكلور من محطة اسالة في العمارة

2022/05/21 | 21:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر اختناق 4 اشخاص جراء انبعاث غاز الكلور من محطة اسالة الماء في منطقة عواشة وسط مدينة العمارة

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