ما عقوبة زواج المثليين بالقانون العراقي؟

2022/05/21 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الخبير القانوني علي التميمي، على عقوبة زواج المثليين في القانون العراقي.

وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " قانون العقوبات العراقي عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم كذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة بالحبس، كذلك القانون ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام".

واشار الى "المواد ٢١٥ و٢٢٠ عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم ايضا المادة ٣٧٦ من ذات القانون عاقبت بالسجن ٧ سنة على العقود الباطلة في عقود الزواج".واضاف، ان " المواد ٤٠١ وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي، مبينا "ان المادة ٣ من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك".وتابع "اما رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد ٩ و١٠ و١١ و٤١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها".

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