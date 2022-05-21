بلدة ألمانية تطالب مواطنيها بحبس قططهم بالمنزل حتى نهاية أغسطس.. اعرف السبب

2022/05/21 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

في واقعة غريبة، أمرت السلطات في بلدة فالدورف جنوب غربي ألمانيا، بعض أصحاب القطط بإبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية أغسطس المقبل، واتضح أن الهدف من تلك التوجيهات هو حماية طائر نادر خلال موسم تكاثره، وحسب ما نشر موقع abc، يهدف القرار إلى المساعدة على إنقاذ الطيور من نوع "القبرة المتوجة"، التي تضع أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط.

ويأتي هذا القرار المثير للجدل في ألمانيا، بينما انخفض عدد الطيور في غرب أوروبا بشكل حاد خلال العقود الأخيرة، وحسب التقرير ينطبق هذا القرار على جميع القطط في جنوب البلدة على أن يظل ساريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنه أثار مشاعر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.

كما ذكر الموقع، أن رئيس الجمعية المحلية لحماية الحيوان يخطط لاتخاذ خطوات قانونية للطعن ضد القرار، قائلا "أرجوكم التزموا الهدوء، يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غير المناسب".

وعلي جانب آخر، يشار إلى أنه فى أحدث عقوبة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فرضت جمعية دولية لمحبى القطط قيودا صارمة على القطط التى يتم تربيتها فى روسيا، إذ تم منع مشاركتها فى المعارض الدولية.

المنظمة غير الحكومية FIFe ذكرت فى بيان أنهم "أصيبوا بالصدمة والرعب" من الصراع الروسى الأوكرانى ولا يمكنهم "مشاهدة هذه الفظائع دون أن يفعلوا شيئا"، لذا قررت عدم السماح بدخول أى قط ينتمى إلى عارضين يعيشون فى روسيا فى أى معرض للاتحاد خارج روسيا، وسيبقى القرار ساريا حتى نهاية مايو وستتم مراجعته بعد ذلك.

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