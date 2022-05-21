2022/05/21 | 21:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / علق النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم السبت، على الأحداث التي رافقت مراسم تشييع جثمان الشاعر الراحل مظفر النواب وسط بغداد، فيما أشار إلى أنها ليست عفوية، أكد أنها منظمة من جهة ما.

ظهرت المقالة مشعان الجبوري منتقدا أحداث تشييع النواب: ليس عفوية..



منظمة من جهة ما أولاً على ايرث نيوز.

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