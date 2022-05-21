القبض على 13 متهماً بحيازة الأسلحة والمواد المخدرة في بغداد

2022/05/21 | 22:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الأعلام الأمني اليوم السبت، إلقاء القبض على 13 متهماً بحيازة الأسلحة والمواد المخدرة وضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة.وأوضحت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من لواء مغاوير قيادة عمليات بغداد مسندة بمعلومات استخبارية، وبالتنسيق مع مدير قسم استخبارات وامن القيادة والوكالات والاجهزة الاستخبارية وقطعات من اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة، شرعت بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ضمن منطقة حي البساتين".وأضاف البيان، أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (13) متهماً بحيازتهم اسلحة واعتدة غير مرخصة، بينهم 5 متهمين وفق المادة (32/ مخدرات)"، مشيرا الى أنه "تم ضبط كمية من المواد المخدرة كانت بحوزتهم اضافة الى اجهزة تعاطيها و3 موازين الكترونية، بالاضافة الى 14 بندقية و14 مسدسا واعتدة غير مرخصة".

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