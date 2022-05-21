2022/05/21 | 22:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت نجدة بغداد، اليوم السبت، انقاذ شاب حاول رمي نفسه من اعلى جسر في بغداد.وذكرت النجدة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انها “انقذت شاب حاول رمي نفسه من اعلى جسر المثنى بدافع الانتحار”.واضافت انه “تم انقاذه وتسليمه الى الجهات المختصة إجراء اصولي”.

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