2022/05/21 | 22:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – واخ

أعلنت خليّة الإعلام الأمني، اليوم السبت، القاء القبض على أحد الإرهابيين بعد إحباط هروبه خلال مداهمة منزله غربي نينوى.

وذكرت الخليّة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “بعملية جريئة تميّزت بردة الفعل السريعة، نفذت استناداً لمعلومات دقيقة من شعبة استخبارات الفرقة 15 التي أكدت تواجد أحد الإرهابيين في منزله بناحية تل عبطة غربي نينوى.

وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث/ لواء المشاة 21 وقوة من الفوج، تمت محاصرة منزل الإرهابي الذي حاول الهرب وتمكنت من القاء القبض عليه.

وأضاف البيان، أن “الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب وقد تم تسليمه لجهة الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية جريئة.. القبض على إرهابي بعد محاصرة منزله غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية جريئة.. القبض على إرهابي بعد محاصرة منزله غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).