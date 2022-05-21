2022/05/21 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / ترأس وزير الصحة هاني العقابي، اجتماعا طارئا لمدراء عامين دوائر مركز الوزارة والمحافظات وبمشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق عبر الدائرة الالكترونية المغلقة، وذلك لمواجهة ثلاثة أوبئة.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز إن “الوزير ترأس اجتماعا طارئا عبر الدائرة الالكترونية المغلقة مع مدراء عامين دوائر مركز الوزارة والمحافظات وبمشاركة […]

ظهرت المقالة لمواجهة ثلاثة أوبئة..



الصحة تعقد اجتماعا طارئا مع المنظمة العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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