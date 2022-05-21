بنزيما يوجه رسالة لجمهور الريال ختمها بـ”يحيا مدريد”

2022/05/21 | 22:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رسالة إلى جمهور الفريق الملكي عقب انتهاء مباريات الميرنجي في الدوري الإسباني.

ونشر بنزيما صورة له، أثناء الاحتفال من إحدى المباريات، وكتب عليها “شكراً لكم على هذا الموسم الذي لا ينسى..



لا تزال لدينا أجمل ليلة..



يحيا مدريد”.

ونجح ريال مدريد هذا الموسم في الفوز بلقب الدوري الإسباني والسوبر المحلي، إضافة للوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

وسجل بنزيما هذا الموسم 44 هدفا خلال 45 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، وقدّم 15 تمريرة حاسمة.

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