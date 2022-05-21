ائتلاف المالكي يدخل على خط أزمة الحزبين الكرديين

2022/05/21 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع محمد الصهيود، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، حصول انفراجة سياسية خلال الفترة المقبلة بعد الحوارات التي عقدت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اضافة الى مبادرة المستقلين فضلا عن مبادرة الإطار التنسيقي.

وقال الصيهود لـ(بغداد اليوم ) ان "هناك تقاربا في وجهات النظر بين الحزبين الكرديين كما ان هناك مبادرة المستقلين التي تقارب الى حد ما المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي وهذه التحركات والحوارات قد تفضي الى انفراجة في العملية السياسية بدل اللجوء الى موضوع حل البرلمان لصعوبته في الوقت الحاضر".

وأضاف ان "موضوع حل البرلمان هو أحد السيناريوهات المطروحة في الاوساط السياسية مع تعمق الانسداد السياسي ولكن ذلك صعب التطبيق حاليا وعليه فأن التعاطي الايجابي بالحوارات هو الأهم وعليه".

وتابع: "فنحن نتوقع ان يكون هناك تقدم سياسي اذا وصل الحزبين الكرديين لاتفاق بشأن انتخاب رئيس الجمهورية حينها ممكن ان ينتقل الحوار السياسي نحو البيوتات الأخرى سيما البيت الشيعي".

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