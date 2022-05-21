عملاق الدهشة الشعبية - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/05/21 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي كتب النواب شعراً شعبياً مدهشاً ، مواصلاً دهشة الشعر الذي احتوته الكثير من قصائد ملا عبود الكرخي : " بغداد مبنية ابتمر فلّش وكل خستاوي " .في أشعاره الشعبية تجاوز النواب نثرية الشعر وبرودته في الكثير من قصائد مجايليه من الشعراء الشعبيين ، وحتى من شعراء الفصيح كالزهاوي والرصافي الذين ظل خيالهما اللغوي اسيراً لمعنى المفردات القاموسية التي قفلت قواميسها - وما زالت - خيال الشعراء ، ولم تمنحهم فرصة ا ......





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