2022/05/21 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت مديرية شرطة نفط الوسط ، القاء القبض على متهم وضبط عجلته نوع صهريج محمل بمنتوج نفطي معد للتهريب في محافظة الأنبار.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بحسب توجيهات المدير العام لمديرية شرطة نفط الوسط اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، واستنادا للمعلومات المقدمة من قبل أمن الأفراد، تمكنت مفارز مركز شرطة نفط الأنبار بإسناد الفوج السابع من إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته نوع صهريج محمل بمنتوج نفطي".وتابع: "وذلك لمخالفته في تغيير خط السير المسموح له، حيث تم ايداعه التوقيف وحجز العجلة داخل أحد مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط صهريج محمل بمنتوج نفطي معد للتهريب في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط صهريج محمل بمنتوج نفطي معد للتهريب في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).