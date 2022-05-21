إيران ... دبلوماسية الرهائن

2022/05/21 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذا التحقيق من الحرة تتحرى ...نفتح ملف الرهائن الأجانب في إيران ...

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