"مركز الطاقة في العالم لن يكون السعودية بحلول 2030".. تصريحات سابقة لبايدن تثير تفاعلا

2022/05/21 | 22:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل سنوات حول انتقال مركز إنتاج الطاقة من المملكة العربية السعودية إلى قارة أمريكا الشمالية، حالة من التفاعل مع تناقل مستخدمي الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو تضمن هذه التصريحات.

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