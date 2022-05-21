استهداف صاروخي يطال القاعدة التركية في نينوى

2022/05/21 | 22:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مراسل ايرث نيوز، اليوم السبت، بأن استهدافا جديدا طال معسكر “زليكان” الذي تتواجد فيه القوات التركية شمالي البلاد.وذكر مراسلنا أن “مجموعة صواريخ أطلقت على معسكر (زليكان) التركي في محافظة نينوى شمالي العراق”، دون معرفة طبيعة الهجوم ان كان عبر صواريخ أرضية او نفذته طائرة مسيرة.

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