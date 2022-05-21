الصين تضع الاف السكان في الحجر الصحي

2022/05/21 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أرسل آلاف من سكان العاصمة الصينية بكين ليل الجمعة السبت إلى مراكز حجر صحي، بعد اكتشاف عدد من الإصابات، إذ بدأت العاصمة باتخاذ إجراءات أكثر تشددا لمكافحة كورونا على غرار شنغهاي.تواجه بكين حاليا أكبر انتشار للوباء منذ بدء الجائحة، وأصاب المتحور أوميكرون أكثر من 1300 شخص منذ أواخر أبريل، ما أدى إلى […]

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