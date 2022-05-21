2022/05/21 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OS4i_p1UvLQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المستقلون يشكلون لجنة تفاوضية لإقناع القوى بمبادرتهم | تقرير احمد عرام) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المستقلون يشكلون لجنة تفاوضية لإقناع القوى بمبادرتهم | تقرير احمد عرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).