2022/05/21 | 22:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r_kA4JuRga4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصيدة هجاء للشاعر محمد اللحلوحي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصيدة هجاء للشاعر محمد اللحلوحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).