شرطة نفط الوسط: ضبط “صهريج” محمّل بمنتوج نفطي معد للتهريب

2022/05/21 | 22:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، القاء القبض على متهم، وضبط عجلته نوع صهريج محمّل بمنتوج نفطي معد للتهريب في محافظة الأنبار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “بحسب توجيهات المدير العام لمديرية شرطة نفط الوسط، اللواء غانم الحسيني، بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، واستناداً للمعلومات المقدمة من أمن الأفراد، تمكّنت مفارز مركز شرطة نفط الأنبار، وبإسناد الفوج السابع، من القاء القبض على متهم، وضبط عجلته نوع صهريج محمل بمنتوج نفطي وذلك لمخالفت في تغيير خط السير المسموح له”.

وتابع “حيث تم إيداعه التوقيف وحجز العجلة داخل أحد مراكز شرطة النفط، لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.

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