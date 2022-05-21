قصف صاروخي يستهدف معسكر زليكان في الموصل

2022/05/21 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى افاد مصدر امني، مساء اليوم السبت، بتعرض معسكر زليكان في الموصل الى قصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "معسكر زليكان في بعشيقة الذي تتواجد فيه القوات التركية تعرض الى قصف صاروخي".

وأضاف انه "حتى الان لم تعرف حجم الخسائر البشرية او المادية ان وجدت".

من جانبه اعلن فصيل احرار سنجار عن استهداف قاعدة زليكان التركية في قضاء بعشيقة بصواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة مفخخة.

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