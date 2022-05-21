اليابان تُخصص أول رحلة للكلاب على قطار سريع إلى مدينة كارويزاوا السياحية

2022/05/21 | 22:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت مجموعة السكك الحديد اليابانية مشروع “إجازة الكلاب”، وخصصت، اليوم السبت، أول رحلة للكلاب على متن قطار سريع إلى مدينة كارويزاوا السياحية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.وفي محطة أوينو فى العاصمة طوكيو، استقل 21 كلبا عربة قطار سريع “شينكانسن”، في رحلة امتدت ساعة، نقلتها مع أصحابها إلى مدينة كارويزاوا السياحية، وقالت يوكارى […]

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