استهداف قاعدة تركية بالصواريخ في الموصل

2022/05/21 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض قاعدة تركية للاستهداف بالصواريخ في الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قاعدة زليكان التركية تم استهدافها مساء اليوم بالصواريخ في الموصل".

وأضاف المصدر أنه "لم يتبين الاستهداف تم بطيران مسير او صواريخ".

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